Chelsea : le constat sans appel de Drogba après l'élimination des Blues en C1

Invité à commenter la saison cauchemardesque de Chelsea, son ancien club, Didier Drogba a dressé un constat sans appel après l'élimination des Blues par le Real Madrid en quart de finale de Ligue des champions.



Sorti sans gloire de la Ligue des champions, Chelsea est à la peine en championnat. Onzième de Premier League à sept journées de la fin, il ne sera pas européen la saison prochaine. Les propriétaires du club londonien ont pourtant dépensé sans compter, mais peut-être sans réflexion profonde non plus sur les changements à apporter à cette équipe, qui manque de cohésion et souffre de l'absence d’un buteur. Invité à commenter la saison cauchemardesque de Chelsea, son ancien club, Didier Drogba a dressé un constat sans appel. "Je ne reconnais pas mon club. Il n’est plus le même", a-t-il déploré sur Canal+.





"Il manque à Chelsea des leaders charismatiques"