Chelsea : le «maigre» salaire de Edouard Mendy froisse deux anciens gardiens des Lions

Chelsea a proposé à Edouard Mendy une prolongation de contrat, jusqu’en 2025, assortie d’une revalorisation salariale à 143 millions de francs CFA par semaine. Avec ce traitement, le gardien sénégalais reste parmi les plus bas salaires chez les Blues. Il se situe même derrière sa doublure, l’Espagnol Kepa Arrizabalaga, qui émarge à 151 millions hebdomadaires.





Cette situation froisse deux anciens gardiens de but des Lions : Cheikh Seck, actuel vice-président à la Fédération sénégalaise de football (FSF), et Khadim Faye, préparateur des gardiens de Génération Foot et de la sélection locale. Ces derniers ont exprimé leur surprise dans les colonnes de L'Observateur.





«C’est illogique que le remplaçant soit mieux payé que le titulaire. Mais les choses se passent comme ça dans le monde des négociations», indique Cheikh Seck. Khadim Faye en écho : «Je n’ai jamais vu une chose pareille. Edouard Mendy a montré tout son talent. Il mérite plus que le deuxième gardien de Chelsea. Avec son niveau, il devrait faire partie des joueurs les mieux payés au club.»





Edouard Mendy a refusé l’offre de prolongation de Chelsea. Il réclame un meilleur salaire. Malheureusement pour lui, sa marge de manœuvre s’avère étroite. Et pour cause. Ces dernières semaines, il n’est pas au mieux de sa forme. En six journées de Premier League, le meilleur gardien de la CAN 2021 a encaissé neuf buts pour un seul clean sheet. Loin de ses standards.





D’ailleurs, lors de la première sortie de Chelsea en Ligue des champions, mardi dernier, contre le Dinamo Zagreb (0-1), le Sénégalais était relégué sur le banc.