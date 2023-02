Chelsea : le plan des fans pour faire virer Graham Potter

Graham Potter navigue en eaux troubles à Chelsea, sa barque est secouée par les résultats décevants de l’équipe et les supporters qui se révoltent contre lui. Il doit donc essayer de trouver des solutions pour améliorer la situation, sous peine d’être éjecté de son poste d’entraîneur. Les supporters, révoltés contre la situation actuelle, ont créé une pétition afin de limoger le coach de Chelsea.







Avec une troisième défaite de suite ce week-end sur le terrain de Tottenham, Chelsea traverse une crise depuis quelques semaines. Actuellement dixième de la Premier League, les Blues n'ont remporté qu'une seule rencontre depuis le début de l'année (contre Crystal Palace 1-0).

Le coach Graham Potter qui est venu en lieu et place de Thomas Tuchel au mois de septembre dernier n’a guère amélioré les résultats de son équipe. Malgré un mercato XXL initié par son nouveau propriétaire Todd Boehly, Chelsea n’y arrive pas. Forcément, quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, c’est envers les coaches que l’on se tourne et à qui on demande des comptes. Graham Potter a l’air pour le moment de conserver la confiance de sa direction, mais les supporters du club londonien n’en peuvent plus. À tel point que ces derniers ont créé une pétition afin de limoger le coach britannique de 47 ans. Le message de cette pétition est le suivant : « Todd Boehly, Behdad Eghbali et les actionnaires, cette pétition vous est adressée afin de renvoyer Graham Potter. Il a remporté 2 de nos 15 derniers matchs, laissant les supporters épuisés et dévastés, malgré des centaines de millions d’euros dépensés. Nous avons une immense qualité dans l’équipe, mais il y a un domaine que nous pouvons changer, c’est l’entraîneur. Pour l’avenir du club, s’il vous plaît, virez Graham Potter ». Une pétition qui a réuni plus de 36 000 signatures en moins de 24 heures. Voilà qui est clair.