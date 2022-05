CHELSEA : LE RACHAT EST ACTÉ !



C'était dans les tuyaux, c'est devenu officiel !

Le club Chelsea Football Club connaît de nouveaux propriétaires, a confirmé le club Londonien via un communiqué publié sur le site du club.

D'après la note, "la vente devrait être finalisée fin mai sous réserve de toutes les approbations réglementaires nécessaires." (Voir Communiqué)





Le Chelsea Football Club peut confirmer que les conditions ont été convenues pour un nouveau groupe de propriété, dirigé par Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjoerg Wyss, pour acquérir le Club. Sur l'investissement total réalisé, 2,5 milliards de livres sterling seront appliqués à l'achat les actions du Club et ce produit sera déposé sur un compte bancaire britannique gelé avec l'intention de faire don de 100 % à des causes caritatives, comme l'a confirmé Roman Abramovich. L'approbation du gouvernement britannique sera requise pour que le produit soit transféré du compte bancaire britannique gelé. En outre, les nouveaux propriétaires proposés engageront 1,75 milliard de livres sterling d'investissements supplémentaires au profit du club. Cela comprend des investissements dans Stamford Bridge, l'Académie, l'équipe féminine et Kingsmeadow et un financement continu pour la Fondation Chelsea. La vente devrait être finalisée fin mai sous réserve de toutes les approbations réglementaires nécessaires. Plus de détails seront fournis à ce moment-là.