Chelsea -Leeds : La presse anglaise partagée sur le match de Nicolas Jackson, malgré son joli but









Titulaire hier en huitièmes de finale de la FA Cup, Nicolas Jackson a été important dans le succès de Chelsea. Alors que les Blues étaient menés 1-0, le Sénégalais a surgi pour égaliser.





Cependant, malgré ce but égalisateur qui a remis Chelsea sur les bons rails pour décrocher la victoire, le match de Nicolas Jackson a été diversement apprécié par la presse anglaise. Certains ont jugé que son match a été très bon et lui ont donné la meilleure note, côté Chelsea (8). Mais d'autres médias, même s'ils n'ont pas été sévères dans la note, jugent que Jackson n'a pas été excellent dans le jeu et dans l'utilisation des espaces pour aider son équipe.





Voici l'appréciation de la presse anglaise sur le match du Lion face à Leeds





GOAL : Nicolas Jackson (6/10) : Il a appliqué une belle finition pour égaliser, mais a eu du mal à s'impliquer pendant de longues périodes.





Football London : Nicolas Jackson – Superbe finition et course tout aussi impressionnante pour égaliser pour Chelsea. A réalisé des courses fantastiques dans les canaux et a bien tenu le ballon pour Chelsea. 8 .





90min : Nicolas Jackson – 7/10 – A très bien marqué son but, mais n'a pas assez bien retenu le ballon ni mis les autres en jeu lorsque Chelsea était en difficulté.





The Standard : Nicolas Jackson 7 - Son mouvement et sa finition – grâce aux jambes de Meslier – étaient excellents, mais il n'a pas réussi à tirer le meilleur parti de l'espace sur le comptoir après la pause.





London World : Nicolas Jackson – 7 : Un but brillant pour remettre Chelsea directement dans le coup.