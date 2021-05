Chelsea: Mendy savoure et remercie Lampard

Un destin exceptionnel, c'est le cas de le dire. En l'espace de six ans, le gardien Edouard Mendy (29 ans, 12 matchs en LdC cette saison) est passé du chômage à un sacre en Ligue des Champions avec Chelsea. Le tout en jouant un rôle majeur, jusqu'à ce samedi lors de la finale remportée contre Manchester City (1-0). Après la rencontre, le portier sénégalais a évoqué toute sa fierté.











"C'est assez exceptionnel, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. je me suis donné les moyens pour vivre ce genre de matchs, j'ai une pensée pour tout le monde, ma famille. Je suis fier de remporter ce trophée pour ma première année (à Chelsea, ndlr). La Ligue des Champions, c'est le summum en club. Le club a mis les moyens pour atteindre ses ambitions, gagner la finale pour la première année du projet, c'est exceptionnel. Tuchel et son staff ont amené beaucoup de fraîcheur avec leur philosophie, ça a 'matché' directement. Je remercie aussi Frank Lampard : on a fini premiers de notre groupe avec lui", a souligné l'ancien Rennais sur RMC Sport.





Titulaire indiscutable avec les Londoniens, Mendy a réalisé neuf clean-sheet en C1 cette saison. Un record pour un gardien d'un club anglais.