Chelsea : N’Golo Kanté menacé au pistolet par ses proches

Après l’affaire autour de Paul Pogba, c’est une nouvelle histoire glaçante qui a été révélée. Cette fois-ci, c’est le discret N’Golo Kanté qui a été au coeur de nombreuses menaces.





En difficulté sur le plan sportif où de nombreuses blessures l’empêchent de renouer avec sa passion qu’est le football, N’Golo Kanté a été malmené dans le passé par de sérieux déboires extra-sportifs. A l’image de Paul Pogba, l’international français a été menacé par ses proches. En 2017, il a été victime d’un guet-apens à la sortie d’un restaurant des Hauts-de-Seine. Lors de celui-ci, l’un de ses agresseurs lui a posé un pistolet sur les genoux avant de le menacer : « Ton agent, ou tu le quittes, ou on le descend », est révélé dans un papier choc réalisé par France Football.









Le Français de 31 ans s’est ainsi retrouvé dans un étau, menacé par des conflits d’intérêts entre différents membres de son entourage et agents, dont plus d’une dizaine ont gravité autour de lui lors de son ascension fulgurante. Aujourd’hui, N’Golo Kanté ne souhaite pas revenir sur un passé qu’il veut oublier : « Rien ne s’est passé depuis tout ce temps et je n’ai rien à ajouter. Je suis assez discret et concentré sur Chelsea, où je suis très heureux, avec le désir de revenir sur le terrain. Je reprends petit à petit », a-t-il confié pour clore les débats.