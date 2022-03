CHELSEA : Newcastle et l’Arabie Saoudite volent au secours d’Abramovitch !

Amanda Staveley a défendu Roman Abramovitch

La directrice générale de Newcastle a tenu à défendre Roman Abramovitch et trouve les sanctions contre le propriétaire de Chelsea injustes.





Amanda Staveley défend Roman Abramovitch. Le propriétaire de Chelsea cherche à vendre le club depuis l’annonce de sanctions contre lui. Ce dernier, proche de Poutine, paye l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Une décision qui ne fait pas l’unanimité en Premier League.





A l’occasion du Football Summit, la directrice générale de Newcastle, récemment acheté par un fonds d’investissement saoudien, a tenu à soutenir l’oligarque russe : « Nous aurons toujours des problèmes géopolitiques. Ce monde va toujours avoir des problèmes et je sais que c'est vraiment difficile, et je suis vraiment triste aujourd'hui que quelqu'un se fasse retirer un club de football à cause d'une relation qu'il peut avoir avec quelqu'un »