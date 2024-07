Chelsea : Nicolas Jackson «pourrait être sacrifié»

Rien n’est encore joué, mais voici une nouvelle qui sent mauvais pour Nicolas Jackson. D’après The Sun, repris par L’Observateur, l’attaquant sénégalais pourrait servir de monnaie d’échange dans les démarches de Chelsea pour recruter le Suédois Alexander Isak, dont le prix de vente est fixé à 100 millions de livres sterling (près de 80 milliards F CFA) par son club, Newcastle. «Compte-tenu des frais exigés, il est peu probable qu’un accord soit conclu sans qu’aucun joueur ne change de direction- et Jackson a été suggéré», rapporte le tabloïd britannique.



La même source martèle : «Jackson a été considéré comme une figure importante pour l’avenir à Chelsea, mais pourrait devoir être sacrifié si un accord pour Isak devenait possible.» Arrivé de Villarreal il y a un an, l’international sénégalais (14 sélections) est sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2031. Il a signé 17 buts et 6 passes décisives la saison dernière, toutes compétitions confondues.