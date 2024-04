Chelsea : Nicolas Jackson victime de racisme après ses occasions manquées

Face à Manchester City, samedi en demi-finales de la FA Cup, Nicolas Jackson a eu plusieurs occasions franches pour marquer. Malheureusement, l'international sénégalais a été inefficace et Chelsea l'a payé en fin de match, en encaissant un but. Après l'élimination des Blues, l'attaquant a été victime de racisme.







Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont insulté l'international sénégalais, en lui reprochant ses occasions manquées. En conférence de presse ce lundi avant d'affronter Arsenal demain mardi, Mauricio Pochettino est monté au créneau pour défendre son joueur.





"Je pense que nous souffrons tous, tous les acteurs du football, parce que les gens se cachent derrière les réseaux sociaux. Bien sûr, nous devons être là. Les réseaux sociaux sont un bon moyen de communiquer avec les bons fans. Mais les gens qui se cachent derrière les réseaux sociaux ne peuvent pas être une référence à ce que pensent les gens", a-t-il déclaré.





Pochettino a également défendu son joueur sur les occasions manquées et pense que Jackson s'améliorera d'ici la saison prochaine. "Jackson se porte à merveille et il aura toujours mon soutien. Il fait un travail incroyable pour l'équipe : courir, marquer, faire des passes décisives. Ce n'est pas facile la première saison. Nicolas se bat pour le club et il sera meilleur la saison prochaine, sans aucun doute (…) Nous parlions hier et il était fatigué, plus que d'habitude, parce que l'équipe voulait gagner, les joueurs voulaient aller en finale. Il est jeune et a besoin de vivre ce type de situation pour s'améliorer", a confié le technicien argentin.