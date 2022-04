Chelsea : Nouvelle prestation inquiétante d'Édouard Mendy

Sept buts encaissés en seulement deux matchs. Décidément, le portier sénégalais de Chelsea (élite anglaise) ne rassure plus.





Samedi dernier, Édouard Mendy avait encaissé quatre buts face à Brentford lors de la 31e journée de la Premier League anglaise.





« C’était un début difficile, ce n’est pas la première fois, c’est souvent comme ça après une trêve internationale, et il nous a fallu du temps pour trouver notre rythme et retrouver le contrôle total (...) Je pense que c’est un match pas facile pour un gardien de but. Aussi pour lui, que pour les autres. Il a beaucoup à gérer. Il a joué plusieurs matchs notamment une revanche de la finale de la Coupe d’Afrique pour se qualifier pour la Coupe du monde du Qatar où il a fait une autre séance de tirs au but et ça se ressent. Il fait partie de l’équipe et malheureusement, il n’a pas pu nous aider ce soir comme il l’avait fait lors du premier match », avait d'ailleurs déclaré le technicien allemand, Thomas Tuchel, à son endroit.





Ce mercredi soir, le champion d'Afrique a encore pris l'eau face à un grand Real Madrid porté notamment par l'attaquant français Karim Benzema. Le portier sénégalais n'a pas été exempt de tout reproche. Mendy, visiblement en perte de confiance après les deux buts pris en première mi-temps (21e et 24e minute), a fait une passe courte à Antonio Rüdiger. Et la balle est finalement interceptée par l'international français, qui a inscrit un nouveau triplé en Ligue européenne des champions, après celui contre le Paris Saint-Germain.





Une contre-performance inquiétante du meilleur joueur du monde qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Ce, en attendant le match retour, mardi prochain, à Madrid.