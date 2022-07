Chelsea officialise l’arrivée de Koulibaly, les premières images…

Le défenseur international sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly, 31 ans, s'est engagé avec Chelsea pour quatre ans, a annoncé samedi le club londonien dans un communiqué.





Le capitaine de la sélection du Sénégal, sacré champion d'Afrique en début d'année, est la deuxième recrue du club londonien depuis son rachat par l'Américain Todd Boehly et un consortium d'investisseurs, après l'attaquant international anglais de Manchester City Raheem Sterling.





A Londres, il retrouvera son coéquipier en sélection, le gardien Edouard Mendy, et permettra à son nouveau club d'étoffer ses options en défense, après les départs des internationaux allemand Antonio Rüdiger, parti libre au Real Madrid, et danois Andreas Christensen, qui a rejoint, en fin de contrat lui aussi, le FC Barcelone.





"C'est une grande équipe dans le monde et mon rêve a toujours été de jouer en Premier League. Chelsea m'avait approché en 2016 mais cela ne s'était pas fait. Cette fois-ci, quand ils sont venus me rencontrer, j'ai accepté (l'offre) parce qu'ils voulaient vraiment que je vienne en Premier League jouer pour eux", a expliqué Koulibaly, cité dans le communiqué du club.





Le défenseur central a passé les huit dernières saisons à Naples, équipe avec laquelle il a remporté la Coupe d'Italie en 2020. Le franco-sénégalais, né à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), avait effectué ses débuts professionnels à Metz avant de rejoindre Genk, en Belgique, où il a évolué deux saisons de 2012 à 2014.