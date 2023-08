Chelsea : Pochettino désigne le point faible de Nicolas Jackson

Nicolas Jackson est pleine réussite pour ses débuts à Chelsea qu’il a rejoint cet été en provenance de Villarreal (Espagne). Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à Atlanta (États-Unis), contre Newcastle, l’attaquant sénégalais a inscrit son deuxième but en trois matchs sous ses nouvelles couleurs. Il compte déjà par ailleurs trois passes décisives.



L’entraîneur des Blues a salué les débuts en fanfare de sa nouvelle recrue. Le technicien argentin se dit «heureux» pour lui «car, fait-il remarquer, un attaquant doit marquer pour la confiance».



Mais l’ancien coach du PSG refuse de s’enflammer. «Il a encore besoin d’améliorer sa condition physique, suggère Pochettino. Ce n’est que le début de la pré-saison et il est arrivé en retard. Il n’a pas commencé avec nous.»



Nicolas Jackson doit d’autant plus se renforcer au plan athlétique, souligne l’entraîneur de Chelsea, qu’il vient d’un championnat où la technique prime. Pochettino : «Il était en Liga, un championnat qui est aussi compétitif, mais il doit s’adapter à la Premier League (où)le tempo est plus élevé.



Toutefois, le technicien argentin se dit satisfait du jeu du joueur formé au Casa Sports, séduit par son attitude dans la ligne de vérité. Il lui tire son chapeau : «Il est serein devant le but. Il montre sa qualité, son talent. Il est bon devant le but. Il est très détendu lorsqu’on lui offre des situations et l’a montré dans ces matchs.»