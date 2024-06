Chelsea prêt à dépenser plus de 130 millions d’euros pour Alexander Isak ?

En quête d’un nouveau numéro 9, Chelsea prospecte un peu partout en Europe. Si les noms de Jonathan David, Jhon Duran ou Maximilian Beier ont pu circuler au cours des derniers jours (en plus de Marc Guiu qui va prochainement signer), une autre rumeur prend un peu plus d’ampleur ce mercredi. Comme le rapporte le Daily Mail, les Blues seraient très intéressés par le profil d’Alexander Isak (24 ans).