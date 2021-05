Chelsea - PSG, Thiago Silva : "Ils ont dégagé Tuchel"

Qualifié pour sa deuxième finale de la Ligue des Champions d’affilée, Thiago Silva s’est confié au micro de RMC Sport après la qualification de Chelsea en finale face au Real Madrid, tout en taclant la direction du PSG.











Ce sera donc une finale 100% anglaise ! Après la qualification de Manchester City, c’est Chelsea qui s’est qualifié aux dépens du Real Madrid. Thiago Silva disputera lui sa deuxième d’affilée après avoir joué celle face au Bayern Munich la saison dernière avec le PSG. Une équipe avec laquelle il n’a pas été tendre, surtout la direction, même s’il était triste pour ses anciens coéquipiers.

« C’était un match très difficile, surtout au début. On a souffert. On a bien contrôlé en deuxième mi-temps, on a bien pressé, tout ce qu’on voulait faire on l’a fait. Il faut jouer comme ça face au Real Madrid et je félicite tous mes coéquipiers ».

Il s’est ensuite adressé sur Thomas Tuchel : « Il nous a apporté son calme, il nous a juste dit de bien jouer sur le terrain, il a apporté de la tranquillité. Les joueurs ont adhéré. Il faut profiter du football. Il ne faut pas oublier la moyenne d’âge de l’équipe. On a une moyenne de 22-23 ans. On fait encore des erreurs par moment. Mais je suis très content de mon équipe et heureux de la performance. On est maintenant concentré sur la finale. C’est spécial pour Tuchel et pour moi ».





Il s’est ensuite adressé sur le PSG, éliminé hier soir : « Malheureusement, hier Paris, ils n’ont pas réussi à faire le boulot. J’étais triste, mais surtout pour les joueurs. Nous, nous sommes contents de l’arrivée de Tuchel. Il a changé beaucoup de choses. On a mérité notre qualification. Les matchs sont différents ici, chaque week-end, c’est intensité Ligue des Champions. Cela nous aide à mieux préparer ces matchs. Ce n’est pas une revanche contre le PSG. Le club a fait son choix de me laisser partir, de dégager Tuchel. C’est difficile d’expliquer. Ils ont fait ces choix mais c’est triste. Je suis maintenant heureux avec Chelsea, je veux gagner la Ligue des Champions désormais ».



O Monstro a ensuite évoqué la prochaine finale : « Les finales sont toujours des matchs particuliers. Même si on va s’affronter samedi, ça ne sera pas le même contexte. On a le temps de préparer ça. Samedi, ça sera déjà un gros match. Comme je l’ai dit, tous les week-ends ce sont des matchs de C1. Il faudra avoir le même état d’esprit contre City que contre le Real ».