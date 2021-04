Chelsea surprend Porto en Ligue des champions

Ce mercredi, Chelsea se déplaçait à Séville pour y affronter Porto, en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Les Blues se sont imposés 2-0, malgré une domination globale des Dragons.



Porto a reçu une leçon de réalisme de Chelsea. Ce mercredi soir, les Dragons recevaient, à Séville, les Blues, en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Contre le cours du jeu, les Londoniens se sont imposés 2-0 grâce à des buts signés Mason Mount et Ben Chilwell. Le premier, profitant d'une basse en profondeur de Jorginho, a réalisé un contrôle orienté splendide du gauche qui a éliminé Zaidu Sanusi, avant d'enchaîner avec un tir croisé du droit qui a trompé Agustin Marchesin (0-1, 32e).

Puis Chilwell, tirant parti d'une erreur de Jesus Corona, a lui scoré à l'issue d'une magnifique chevauchée, qui l'a vu éliminer Chancel Mbemba puis Marchesin (0-2, 85e). Entre-temps Mount a délivré un remarquable centre pour la tête Timo Werber, qui, alors qu'il était très bien placé, n'a pas su trouver le cadre, confirmant au passage sa crise de confiance actuelle (47e).





Deux penalties refusés à Porto

Si on ajoute une frappe de Christian Pulisic repoussée par la barre transversale (84e), il n'y a pas eu d'autres actions marquantes de Chelsea cours au d'un match où Porto s'est montré globalement montré plus incisif, accumulant bien de situations dangereuses que son adversaire, mais sans parvenir à marquer. Ainsi, Mateus Uribe (12e) et Luis Diaz (57e) ont frappé de très peu à côté, Otavio a tenté sa chance sur un corner direct superbement repoussé par Edouard Mendy (24e), qui s'est également illustré sur une tête de Pepe (43e) et en sortant avec brio face à Moussa Marega (51e).





Ajoutons que l'équipe entraînée par Sergio Conceiçao aurait pu bénéficier de deux penalties sur deux fautes commises par Cesear Azpilicueta sur Diaz (52e) et Moussa Marega (72e), non sifflées par M. Vincic. Mais ce n'est pas l'arbitre qui a causé la défaite des Dragons, mais bien leur incapacité à convertir en but leurs temps forts. Chelsea se présente donc en position de force avant le match retour, qui se tiendra une nouvelle fois à Séville, le 13 avril.