CHELSEA: TERRY RACONTE SON ÉNORME CLASH AVEC VILLAS-BOAS POUR... DES PLACES D'AVION EN CLASSE ÉCO

Dans une interview donnée sur Youtube, John Terry raconte comment Villas-Boas a "échoué instantanément" à Chelsea en voulant ignorer les statuts des cadres, qu'il voulait faire voyager en classe économique lors d'un long voyage.







Vu de l'extérieur, un vestiaire ne tient parfois pas à grand-chose. En juin 2011, Chelsea avait payé une clause libératoire de 15 millions d'euros pour faire signer André Villas-Boas. Comparé à José Mourinho pour son passé au FC Porto, l'entraîneur portugais n'a pourtant tenu que huit mois et demi (limogé début mars 2012). Peut-être que l'anecdote tout récemment racontée par John Terry y est pour quelque chose. Car dans une interview donnée sur la chaîne Youtube de l'homme d'affaires Simon Jordan, l'emblématique défenseur du club explique comment "AVB", à cause de places d'avion en classe économique, s'était mis à dos une partie du groupe dès la pré-saison.





"Quand AVB est arrivé, nous sommes allés à Hong Kong. Nous avons pris l'avion et j'étais assis en classe économique sur un vol de 13 heures. Et nous avons vu Josh McEachran, Nathaniel Chalobah et quelques autres jeunes joueurs en première classe. Cela faisait partie de son approche: «Aucun joueur n'est plus grand que moi, tout le monde est pareil»", explique-t-il d'abord dans cet entretien dévoilé jeudi 25 avril.





Mais John Terry, capitaine, n'est pas d'accord avec l'approche du technicien portugais et dit: "Non, non, nous n'irons nulle part tant que ces jeunes joueurs ne retourneront pas en classe économique et que les joueurs de l'équipe première qui ont fait de ce club ce qu'il est aujourd'hui ne retourneront pas en première classe".









"Je vous jure que l'avion ne serait pas parti"





John Terry précise ensuite qu'il ne voulait pas que les jeunes abandonnent leurs places par eux-mêmes, mais que la décision vienne d'André Villas-Boas. "Je leur dis: «Non, non, ce n'est pas votre décision, c'est à lui d'assumer»", confie-t-il.





"En fin de compte, la situation se retourne, si bien que les cadres de l'équipe passent en première et les jeunes retournent en classe éco. C'est comme ça que ça doit se passer. Ces jeunes joueurs s'efforcent d'être là où nous sommes, et il a essayé de faire une déclaration dès le premier jour. Il a échoué instantanément. Je vous jure que l'avion ne serait pas parti, ou alors que ça aurait été sans moi, Frank (Lampard) ni Didier (Drogba)".





John Terry, aujourd'hui âgé de 43 ans, a quitté Chelsea au terme de la saison 2016-2017. Il a ensuite disputé la dernière année de sa carrière de footballeur à Aston Villa.