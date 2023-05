Chelsea : Thiago Silva qui va rentrer au Brésil

Thiago Silva, le défenseur de Chelsea, veut quitter le club londonien lors du prochain mercato estival. Pour rentrer au Brésil après plus de 15 ans de carrière en Europe.



Chelsea ne devrait pas s’opposer à la volonté de Thiago Silva de quitter le club lors du prochain mercato de Premier League. Selon le Telegraph, l’ancien défenseur du PSG qui évolue depuis trois saisons chez les Blues, aurait demandé la permission de partir afin de rentrer au Brésil. Il souhaite y terminer sa carrière à Fluminense, là où tout à commencé pour le Brésilien.



Fluminense a contacté Chelsea





A ce stade toutefois, le média britannique indique “On ne sait pas si Chelsea exigerait ou non des frais pour Silva, qui aurait été approché par le président de Fluminense Mario Bittencourt et l’ancien attaquant Fred pour retourner dans son club d’enfance”.