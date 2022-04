CHELSEA : THOMAS TUCHEL EN PLEIN DIVORCE QUI POURRAIT LUI COÛTER PLUSIEURS MILLIONS D’EUROS

Après 13 ans de mariage, Thomas Tuchel et sa compagne Sissi ont décidé de se séparer et de mettre un terme à la vie commune. La procédure a été engagée par l’ancienne journaliste il y a quelques jours seulement. Et malgré les efforts pour éviter d’en arriver à cette situation, le couple n’est pas parvenu à trouver une solution pour empêcher le divorce.





«Sissi et Thomas ont essayé de résoudre leurs différends et d’éviter la séparation, mais ils n’ont finalement pas trouvé de solution viable. C’est triste, mais désormais leur unique objectif est de s’assurer que leurs filles restent leur priorité. Les papiers ont été déposés la semaine dernière afin de permettre la validation du divorce», a indiqué un proche du couple au média britannique.