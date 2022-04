Chelsea : Tony Silva défend Edouard Mendy

Sept buts en deux matches. Quatre contre Brentford (4-1), en Premier League, et trois face au Real Madrid (3-1), en Ligue des champions.



Edouard Mendy n’a jamais encaissé autant en deux sorties de suite depuis qu’il porte le maillot de Chelsea, en septembre 2020.



Pire, il a commis une grosse bourde, mercredi dernier, sur l’un des trois buts de Karim Benzema. Face à l’avalanche de critiques, surtout sur les réseaux sociaux, un spécialiste du poste vole à son secours.



Il s’agit de Tony Silva, l’ancien gardien des Lions et actuel préparateur des portiers de la Tanière, donc de Mendy. «Des erreurs, même les meilleurs, les références absolues, en font, plaide-t-il sur Afriquesports, repris ce vendredi par Sud Quotidien. Le poste de gardien de but est très particulier.»



Tony Silva rappelle que «cela fait plusieurs saisons qu’Edy (Mendy) évolue à un niveau exceptionnel, un super gardien qui n’a absolument rien à prouver».



S’il reconnaît que «face à un joueur de la trempe de Benzema il faut éviter ce genre d’action (sur le troisième but de l’attaquant français)», l’ancien Lion est d’avis que le meilleur gardien de la CAN 2021 saura se relever au match retour.



«Les erreurs permettent de s’améliorer. Il est solide mentalement et je sais qu’il est déjà prêt pour le match retour», pronostique Tony Silva.