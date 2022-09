Chelsea : Tuchel brise le silence et se dit ‘’dévasté’ par son limogeage

Réaction de Tuchel après son limogeage

Les conséquences de la défaite de Chelsea sur la pelouse du Dinamo Zagreb en Ligue des champions, la semaine dernière, ont été malheureuses pour Thomas Tuchel, mais aussi surprenantes. Les Blues étaient en difficulté certes en ce début de saison, mais le technicien allemand ne s’attendait pas sans doute à ce limogeage précoce. Il l’a fait savoir dans un message sur son compte twitter.

Tuchel se dit dévasté par cette décision de la direction de Chelsea. «C’est l'une des déclarations les plus difficiles que je n’aie jamais eu à écrire - et c'est une déclaration que j'espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea. C'est un club où je me sentais chez moi, tant sur le plan professionnel que personnel’’, écrit-il.





L’ancien coach du Paris Saint-Germain a fait aussi état de sa fierté de ses réussites avec le club londonien. ‘’La fierté et la joie que j’ai ressenties en aidant l’équipe à remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs resteront gravées dans ma mémoire pour toujours. Je suis honoré d’avoir fait partie de l’histoire de ce club et les souvenirs des 19 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur’’, confit-il.