Chelsea : Tuchel dithyrambique avec Édouard Mendy

Véritable muraille lors de la demi-finale face au Real Madrid, Édouard Mendy s’est attiré les louanges de son entraîneur, Thomas Tuchel.







L’année dernière, après un mercato XXL, Chelsea voulait aussi s’offrir un nouveau gardien. Déçus des performances de Kepa Arrizabalaga, les Blues décidaient de mettre le paquet sur Édouard Mendy, arraché au Stade Rennais pour 28 millions d’euros. Depuis, les Londoniens, à l’image de Petr Cech en 2004 qui avait effectué le même chemin, se satisfont des performances du Sénégalais, exemple notamment face au Real Madrid en Ligue des Champions. Des performances qui enthousiasment son entraîneur, Thomas Tuchel.





Présent en conférence de presse avant le derby contre Arsenal demain soir (21h15), l’ancien entraîneur du PSG s’est enflammé au sujet de son dernier rempart : « Il n'y a pas assez de mots pour féliciter Édouard Mendy, car il fait vraiment une saison fantastique. Non seulement il est passé de la Ligue 1 à la Premier League, mais en plus il arrivait d'un club qui n'est pas habitué à jouer tous les trois jours. Maintenant c'est le cas et son niveau de concentration reste incroyablement élevé. On est très heureux de voir Édouard dans cette forme. Il est calme et humble, amical envers les autres. Ce calme se diffuse sur ses défenseurs pendant les matches ».