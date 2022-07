Chelsea : Un ancien coach de Naples cite deux soucis que Koulibaly pourrait avoir

Raphael Benitez sur l'arrivée de Kalidou Koulibaly au Chelsea

L’ancien coach de Kalidou Koulibaly à Naples, Rafael Benitez, a cité les deux problèmes majeurs que le défenseur sénégalais pourrait connaître avec Chelsea. Le technicien espagnol révèle, en effet, que le Lion doit être plus concentré avec son nouveau club, pour réussir en Premier League.





«Il doit parfois améliorer sa concentration. Il peut être coupable de la perdre et peut également être trop confiant. Mais il a été extrêmement influent à Naples et des gens que je connais et en qui j’ai confiance m’ont dit qu’il était le meilleur défenseur central d’Italie pendant cette période», a-t-il déclaré sur "The Athletic" repris par "Afrique Sports".





«Cette saison sera la Premier League pour lui et il pourrait être bien pour la façon dont Tuchel veut jouer. Il a des similitudes avec Rüdiger. Il est très bon pour courir avec le ballon, il est bon avec les deux pieds. Est-il un peu trop gentil ? Nous verrons ce qui se passera à Chelsea. Comme je l’ai dit, en Italie, il allait bien, parce qu’il était si rapide. Mais je doute qu’il soit aussi dominant ici», a ajouté Rafael Benitez.