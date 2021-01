Chelsea va limoger Frank Lampard, Tuchel en piste

Roman Abramovich a tranché. Quelques heures après la qualification obtenue en FA Cup contre Luton Town (3-1), Chelsea a décidé de se séparer de Frank Lampard. L’information n’est pas encore officielle, mais le sérieux Telegraph assure qu’elle devrait être confirmée dans les heures à venir. Les joueurs de l’effectif professionnel, qui devaient se présenter à l’entraînement ce matin, ont été priés de ne venir que cet après-midi, le temps que la direction règle les derniers détails de la séparation avec son coach. Ce dernier, légende du club en tant que joueur, paie la série de mauvais résultats récents et notamment les défaites contre Everton (1-0), Wolverhampton (2-1), Arsenal (3-1), Manchester City (3-1) et Leicester City (2-0). Actuels 9es au classement, les Blues sont décrochés, à cinq points du podium et à onze unités du leader Manchester United.



Tuchel favori à la succession





Un constat forcément décevant pour une écurie ayant dépensé plus de 200 M€ l’été dernier sur le marché des transferts (Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz entre autres), avec l’ambition affichée de se battre pour le titre national. Quatrième en 2019/2020, avec un effectif très rajeuni et une politique portée sur la promotion des talents du centre de formation (Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori, etc.), Lampard n’a pas réussi à confirmer.







Tout n’est pas à jeter, les Londoniens ayant par exemple survolé leur groupe en Ligue des Champions, avec une qualification tranquillement obtenue pour les 8es de finale (contre l’Atlético de Madrid). Toujours est-il que les pensionnaires de Stamford Bridge ont choisi de prendre cette décision forte. Thomas Tuchel, remercié par le Paris SG fin décembre, est présenté comme le grand favori au poste vacant.