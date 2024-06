Chérif Ndiaye, attaquant Lions : ‘’Je n’ai pas mendié pour venir en équipe nationale’’

Convoqué pour la première fois en équipe nationale A du Sénégal, l’attaquant Cherif Ndiaye est prêt à montrer de quoi il est capable. Le pensionnaire de l’Étoile rouge de Belgrade était en conférence de presse, après la séance d’entrainement des Lions de ce lundi.









‘’Je suis ici pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Que je joue attaquant, milieu, défenseur ou même gardien, je donnerai tout. Je suis prêt. Je n’ai pas mendié pour venir en équipe nationale. J’ai fait mes preuves, c’est pourquoi on m’a appelé. Je suis là pour le prouver’’, soutient-il.













‘’L’équipe nationale, c’est une famille, on est dans le même bateau. Que je marque ou un autre, l’essentiel c’est de prendre les trois points. On a deux matchs importants pour le peuple, pour nous. Si on a l’opportunité de marquer, on va le faire, sinon, on va faire marquer les autres’’, poursuit-il.