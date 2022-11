Choc contre le Sénégal : l'Equateur suspendu à l'état de santé du genou d'Enner Valencia

L’Équateur qui jouera sa qualification pour les huitièmes de finale du Mondial-2022 dans un match décisif face au Sénégal mardi à Doha (16h00) est suspendu à l'évolution de l'état de santé de son joueur vedette Enner Valencia, auteur des trois buts de son équipe, mais touché au genou droit contre le Qatar.



"J'ai reçu un coup sur le genou et à la cheville. J'attends le diagnostic des médecins pour savoir ce que j'ai. J'espère être prêt et pouvoir continuer à aider mon équipe dans cette Coupe du monde", avait déclaré Enner Valencia après la première rencontre de l’Équateur lors de la Coupe du monde, avant de disputer la quasi-intégralité du deuxième match face aux Pays-Bas.





Contre le pays hôte, Valencia, 33 ans, a été décisif en inscrivant un doublé (16e, 31e) et a même été privé d'un triplé pour un but refusé sur hors-jeu.





"Il est incassable"



Entre les deux rencontre, les examens effectués sur le genou de Valencia avaient révélé "une légère entorse", avait confié le sélectionneur argentin Gustavo Alfaro avant d'ajouter que son capitaine jouerait contre les Pays-Bas: "Ils ne peuvent pas l'empêcher de jouer ce genre de matches même en le blessant."



Titulaire contre les Pays-Bas, il a marqué une nouvelle fois, en début de seconde période, profitant d'un ballon mal repoussé par le gardien néerlandais Andries Noppert (49e) mais n'a pas été en mesure de terminer la rencontre à cause de son genou droit. L'image du joueur sur le banc de touche avec une poche de glace sur le genou n'a pas rassuré sur son état de santé.



"J'avais un peu mal, mais j'ai quand même pu jouer avec la douleur, j'espère aller mieux pour jouer contre le Sénégal", a déclaré Valencia en zone mixte après le match.



Les chances de Valencia de jouer contre le Sénégal dépendront de l'évolution de sa blessure au genou. L'Équateur n'a besoin que d'un nul pour égaler la meilleure performance de son histoire en Coupe du monde en quatre participations (2006 en Allemagne), en se qualifiant à nouveau pour les huitièmes de finale.



Compte tenu de l'importance du match, peu d'Equatoriens doutent de la présence de leur capitaine dans le onze de départ: "J'ai pu jouer aujourd'hui, j'espère que je pourrai jouer le prochain match", a-t-il affirmé avec un grand sourire.





Lundi soir, lors de l'ultime entraînement de la sélection équatorienne avant ce match, Valencia était bien présent lors du quart d'heure ouvert à la presse, et semblait évoluer normalement, a rapporté un photographe de l'AFP.