Cinq cas de coronavirus à Nantes, dernier adversaire du Sporting d’Anderlecht

Cas de test Positifs à Nantes

Faut-il craindre de premiers tests positifs au coronavirus dans le groupe du Sporting d’Anderlecht? Quatre jours après le déplacement des Nantais à Bruxelles, les médias français annoncent que cinq nouveaux cas positifs ont été détectés au FC Nantes.

Avant la rencontre de samedi, le FC Nantes avait confirmé que deux membres du club, dont un joueur, avaient été testés positifs au coronavirus. Les deux clubs, estimant que les conditions de sécurité étaient réunies, avaient tout de même décidé de maintenir leur match amical.