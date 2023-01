City, mené 2-0, renverse Tottenham en douze minutes et consolide sa deuxième place de Premier League

Dans ce match en retard complètement fou de la 7e journée de Premier League, Manchester City, mené 2-0, a battu Tottenham (4-2). Les Citizens, toujours deuxièmes à 5 points du leader Arsenal, reprennent 3 longueurs d'avance sur Manchester United.



Le match : 4-2



Inoffensif pendant une mi-temps, Manchester City, dans ce match en retard de la 7e journée complétement dingue, a battu Tottenham après avoir été mené 2-0. Les Citizens, avec une équipe remaniée, ont déclenché la tempête au retour du vestiaire.









Le film de City -Tottenham



L'équipe de Pep Guardiola a marqué 3 buts en douze minutes et 4 au final par Julian Alvarez (52e), Erling Haaland (54e), muet depuis deux matches de Championnat, et Riyad Mahrez (64e, 90e). L'Algérien a été étincelant Hugo Lloris un peu moins, après sa boulette contre Arsenal le week-end dernier.





Le gardien français, après avoir sauvé les siens deux fois (39e, 42e), a manqué une sortie aérienne sur Haaland qui aurait pu coûter cher (43e). Il aurait surtout pu mieux faire sur au moins deux buts, notamment le troisième où Mahrez le transperce au premier poteau. Les Spurs avaient marqué deux buts en deux minutes en fin de première période par Dejan Kulusevski (45e) et Emerson (45e+2), profitant deux fois de la passivité de Rodri et d'une erreur de relance du gardien Ederson.









Ils ont eu même eu la balle du 3-2 par Ivan Perisic, dont le tir a été dévié miraculeusement sur le poteau par le jeune (18 ans) et très bon Rico Lewis (60e). Mais l'équipe d'Antonio Conte n'a pas tenu la distance. City, deuxième de Premier League, reprend trois points d'avance sur Manchester United et ont cinq points de retard sur Arsenal, en tête du classement. Les Gunners comptent un match en moins.







Le joueur : Mahrez étincelant

Riyad Mahrez, impliqué sur les quatre buts, a été le leader de la révolte à City. L'Algérien et ses débordements ont fait très mal à Tottenham en seconde période. Il est centreur sur la réduction du score, passeur de la tête sur l'égalisation et son doublé ensuite a donné les trois points aux Citizens. Son quatrième but, un petit ballon piqué sur Lloris, est délicieux.





