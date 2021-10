Clasico: Comportement violent des fans du Barça envers Ronald Koeman [Vidéo]

Ronald Koeman a été pris en grippe par un groupe de supporters après la défaite contre le Real Madrid (1-2) ce dimanche.

Alors qu'il rentrait en voiture, l'entraîneur du FC Barcelone, a été bloqué par de nombreux Ultras qui réclament sa démission. Un acte condamné par le club via un communiqué.

" Le FC Barcelone condamne publiquement les actes violents et dédaigneux que notre manager a subis en quittant le Camp Nou. Le Club prendra des mesures de sécurité et disciplinaires afin que de tels événements malheureux ne se reproduisent plus ", a posté le club sur son compte Twitter.

L'entraîneur batave est lié au Blaugrana jusqu'en juin 2022.

