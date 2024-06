Classement CIES : Nicolas Jackson au sommet des joueurs africains les plus chers, Pape Matar Sarr en bonne position

Le CIES Football Observatory a publié son classement des joueurs ayant la plus grande valeur marchande pour la saison 2023-2024. Parmi ces footballeurs, plusieurs stars africaines se démarquent, dont deux joueurs sénégalais, Nicolas Jackson et Pape Matar Sarr, qui figurent en bonne place dans ce prestigieux classement. Pensionnaire de Chelsea, Nicolas Jackson se distingue comme le joueur africain le plus cher.





Dominé par le jeune prodige anglais Jude Bellingham du Real Madrid, ce classement met en avant les talents qui s’illustrent dans les plus grands clubs européens. L’estimation des valeurs marchandes prend en compte 100 % des frais de transfert, y compris les suppléments, sans tenir compte des éventuelles clauses de rachat. En première place des joueurs africains ayant la plus grande valeur marchande, on retrouve Nicolas Jackson de Chelsea FC, évalué à 99,3 millions d’euros. L’attaquant sénégalais se distingue comme le joueur africain le plus cher du moment. Auteur d’une première saison réussie en Angleterre, Nicolas Jackson a marqué 15 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Sa vitesse, son agilité, et sa capacité à dribbler et à marquer des buts font de lui un atout précieux pour Chelsea à seulement 22 ans.





En deuxième position, on trouve Mohammed Kudus de West Ham United, dont la valeur marchande atteint 89,6 millions d’euros. Le milieu offensif ghanéen continue d’impressionner avec ses performances. Victor Boniface du Bayer Leverkusen se classe troisième avec une valeur de 86,5 millions d’euros, suivi par son compatriote Nigerian Victor Osimhen de SSC Napoli à 85,6 millions d’euros. Brahim Díaz du Real Madrid, d’origine espagnole et marocaine, occupe la cinquième place avec une valeur de 76,4 millions d’euros. Pape Matar Sarr de Tottenham Hotspur, avec une valeur marchande de 70,1 millions d’euros, se classe en sixième position. Le jeune milieu de terrain sénégalais s’est imposé à Tottenham, offrant des performances solides en Premier League. Sa vision de jeu et sa capacité à dicter le rythme des matchs ont attiré l’attention, augmentant ainsi sa valeur sur le marché des transferts. Sa présence dans ce classement aux côtés de Nicolas Jackson témoigne de sa montée en puissance.