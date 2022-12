Classement Fifa: l'Argentine 2e après son titre, derrière le Brésil

l'Argentine 2e après son titre, derrière le Brésil

L'Argentine, championne du monde au Qatar, est montée à la deuxième place du classement Fifa, derrière le Brésil, toujours premier, et devant la France, finaliste, selon le classement officiel publié jeudi par l'instance internationale.

Les partenaires de Lionel Messi gagnent un place dans le classement, comme ceux de Kylian Mbappé, quatrièmes mondiaux avant la compétition au Qatar.

Les deux nations finalistes passent devant la Belgique, éliminée dès la phase de groupes. Le Brésil, sorti dès les quarts de finale, se maintient tout de même au premier rang qu'il occupe depuis le 31 mars.

Les trois premiers du classement se tiennent en moins de vingt points, et creusent l'écart avec les Belges, quatrièmes.

Le scénario de la finale, remportée aux tirs au but par l'Albiceleste (3-3 ap, 4-2 tab), n'a pas été favorable aux deux formations: si l'une d'elles s'était imposée avant la fin de la prolongation, elle aurait pris la tête du classement Fifa jeudi, car plus de points sont attribués pour les vainqueurs avant les tirs au but.

La plus belle remontée du top 10 mondial est à l'actif de la Croatie, qui passe du 12e au 7e rang après sa troisième place au Qatar.

Surprise du tournoi, le Maroc gagne onze places et figure au 11e rang, comme première nation africaine.

Battu par l'Australie en phase de groupe, le Danemark fait la pire opération du top 20, avec huit places de perdues (18e).

Parfois décrié pour son mode de calcul, le classement Fifa est utilisé pour définir les têtes de série des grandes compétitions. L'Allemagne, 12e avant le tirage au sort du Mondial au Qatar, avait par exemple été reversée dans le chapeau N.2 et n'avait pu éviter l'Espagne en poule.

Le top 10 du classement:

1. Brésil 1840,77 points

2. Argentine 1838,38

3. France 1823,39

4. Belgique 1781,30

5. Angleterre 1774,19

6. Pays-Bas 1740,92

7. Croatie 1727,62

8. Italie 1723,56

9. Portugal 1702,54