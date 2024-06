Classement FIFA : Le Sénégal perd une place à l'échelle mondiale, le Nigéria éjecté du podium

Comme pressenti, le Nigeria a été éjecté du podium africain. Troisièmes au dernier classement, les Super Eagles ont dégringolé à la cinquième place continentale et quittent la 30e mondiale pour la 38e (-8). Leur contre performance contre l'Afrique du Sud (1-1) et la défaite face au Bénin (2-1) a contribué à la descente du finaliste malheureux de la Can 2023.















Le Maroc, 12e mondial, (+1) domine le podium africain, devant le Sénégal. Les Lions ont perdu une place sur le plan mondial (18e, -1). L’Egypte (36e, +1), la Côte d’Ivoire (37e, +1) sont respectivement troisième et quatrième devant le Nigeria (38e, -8).

















Le Top 20 africain au classement FIFA













Maroc (12ème)





Sénégal (18ème)





Egypte (36e)





Côte d'Ivoire (37e)





Nigeria (38e)





Tunisie (41e)





Algérie (44e)





Cameroun (49e)





Mali (50e)





Afrique du Sud (59e)





RD Congo (61e)





Ghana (64e)





Cap-Vert (65e)





Burkina Faso (67e)





Guinée (77e)





Gabon (83e)





Guinée Equatoriale (89e)





Zambie (90e)





Bénin (91e)