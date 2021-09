Classement FIFA : Le Sénégal premier en Afrique et 20e mondial

Sénégal 1er au classement Fifa Afrique

Comme chaque mois, la FIFA dévoile les classements des équipes masculines et féminines de football. Les 3 premières places de ce classement sont occupées par la Belgique, le Brésil et l’Angleterre. Les Three Lions ont éjecté l’équipe de France du podium. Les hommes de Didier Deschamps se retrouvent 4 e. En Afrique, c’est le Sénégal qui occupe toujours la première place avec 1555,37 points soit une augmentation de 9,99 points par rapport à son classement précédent. Par ailleurs, l’équipe nationale fait son entrée dans le top 20 mondial.





Une position qui se justifie par les 2 dernières victoires des hommes d’Aliou Cissé lors des éliminatoires de la coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions s’étaient imposés contre le Togo à Thiès (2-0) et le Congo à Brazzaville (3-1). La Tunisie est classée 2e nation africaine et 25e mondiale. L’Algérie ferme le podium africain et pointe au 30e rang mondial.