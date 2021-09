Classement FIFA : les Lions dans le top 20 mondial

L’équipe nationale senior de football du Sénégal, grâce à ses deux victoires aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022, contre le Togo (2-0) et le Congo (3-1), est restée sur la première place africaine et a progressé dans le top 20 du classement mondial publié jeudi par la FIFA.

En Afrique, outre le Sénégal, le quinté est composé de la Tunisie (25e), de l’Algérie (30e), du Maroc (33e) et du Nigeria (34e).

A la fin de la deuxième phase des éliminatoires en novembre prochain, la FIFA va procéder à un nouveau tirage entre les 10 équipes qualifiées, et le classement va entrer en ligne de compte puisque les cinq premiers ne joueront pas entre eux.

Les barrages de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar, dans la zone Afrique, sont programmés en mars prochain.

Le prochain adversaire des Lions du Sénégal aux éliminatoires du Mondial, la Namibie (6 et 10 octobre), occupe la 106e place du classement mondial.

Ce dernier est dominé par un trio constitué de la Belgique, du Brésil et de l’Angleterre, qui a écarté la France de la troisième place à cause des résultats mitigés des Bleus lors de l’Euro et des éliminatoires du Mondial 2022.