Classement Uefa : Quatre joueurs du Psg et du Bayern dans l'équipe-type

Joueurs Types de l'Uefa

L'Uefa a publié, ce lundi, l'équipe-type des meilleurs joueurs de la Ligue des champions remportée, hier, par le Bayern Munich devant le Paris Saint-Germain, sur le score de 1-0.





Dans ce classement, quatre joueurs du Psg (Marquinhos, Presnel Kimpembe, Juan Bernat et Angel Di Maria) et du Bayern (Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Robert Lewandowski) y figurent.









Le classement est complété par Raheem Sterling (Manchester City), Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Marcel Sabitzer (RB Leipzig).





Voici le classement





Gardien : Manuel Neuer





Défenses : Marquinhos, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Joshua Kimmich





Milieux : Angel Di Maria, Marcel Sabitzer, Raheem Sterling, Serge Gnabry