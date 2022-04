Classico PSG-OM, ce dimanche: Emmanuel Macron livre son pronostic

En pleine campagne dans la région Provence pour sa réélection, le président français Emmanuel Macron s'est confié sur le Clasico entre le PSG et l'OM, ce dimanche à 18h45. Il a donné son pronostic en prenant bien soin de ne pas se faire d'ennemis.