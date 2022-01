Claude Le Roy :"Ils ont été remarquables dans le premier quart d’heure"

Claude Le Roy, ex sélectionneur du Sénégal, aujourd’hui consultant de Canal plus, a décortiqué un peu le match des lions face au Cap vert.



«Pendant 4 ans, mon problème avec le Sénégal ce sont les entrées de match. Ils avaient toujours du mal à rentrer dans les matchs. Aujourd’hui, dès la trentième seconde, avec cette frappe de Mané sur le poteau, j’ai trouvé que dans le premier quart d’heure ils avaient été remarquables techniquement et dans les déplacements.



Ils offraient des solutions, ils donnaient beaucoup de solutions. Puis ils se sont un peu éteints après. Il se pose toujours ce problème psychologique d’une équipe qui se retrouve en supériorité numérique qui sent qu’elle est un peu supérieure mais qui n’arrive pas à marquer (…)»