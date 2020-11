CNG : Les premiers changements du nouveau président

Aussitôt installé à la tête du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, Bira Sène, n'a pas tardé à apporter des changements.Selon emedia, le successeur du Dr Alioune Sarr a pris une batterie de mesures portant sur la baisse des coûts des licences des différentes catégories.Ainsi, le promoteur de lutte simple, achète sa licence à 75 mille au lieu de 100 mille F CFA. Pour la lutte avec frappe, le coût est fixé à 100 mille au lieu de 200 mille F CFA.Par ailleurs, le manager achète la sienne à 30 mille au lieu de 50 mille F CFA. Le lutteur avec frappe, à 5 mille, et non plus à 10 mille. Le lutteur simple, à 3 mille au lieu de 5 mille.