CNG : viré par le président Bira Sène, Moustapha Guèye se fâche

Moustapha Guèye n’est plus le Directeur technique de la région de Dakar. Le CNG l’a viré et a nommé à sa place Boy Kaïré.



S’il affirme que son remplacement ne lui pose aucun souci, l’ancien Tigre de Fass s’est insurgé contre a manière. «Je n’ai pas été informé de mon licenciement. Il (le président du CNG, Bira Sène, Ndlr) aurait dû m’appeler et m’informer; cela aurait été plus élégant», suggère le lutteur en retraite dans les colonnes de Record.



Tapha Guèye «souhaite bonne chance» à Boy Kaïré, qui va conduire l’équipe de Dakar à Saint-Louis pour le Drapeau du chef de l’État.



La sélection de la capitale, sous les ordres de Tapha Guèye, avait remporté la précédente édition tenue à Diourbel. Elle se rendra donc dans la capitale du Nord pour essayer de conserver son titre.