CNG : Yankhoba Diattara prolonge le mandat de Bira Sène

Le mandat du Comité national de gestion (CNG) de lutte est prolongé jusqu’au 15 septembre 2023, soit 8 mois de plus, par arrêté signé par le ministre des Sports, Yankhoba Diattara.





Le journal spécialisé, Sunu Lamb, qui donne l’information, rappelle que le dernier bureau de l’instance faîtière avait été mis en place en novembre 2020, succédant au docteur Alioune Sarr et son équipe.





L’article 2 de l’arrêté ministériel stipule que « le CNG a pour mission principale de mettre en place la Fédération sénégalaise de lutte dès la fin de son mandat ».