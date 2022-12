Cody Gakpo à Liverpool

Le PSV Eindhoven a annoncé lundi soir le transfert à Liverpool de sa pépite, l'attaquant néerlandais Cody Gakpo, qui s'est illustré lors du Mondial au Qatar.





"Le PSV et le Liverpool FC sont parvenus à un accord sur le projet de transfert de Cody Gakpo", a déclaré le club néerlandais dans un communiqué.





"L'attaquant de 23 ans part immédiatement pour l'Angleterre où il sera soumis aux formalités nécessaires pour la finalisation du transfert", a-t-il ajouté.





Le montant de la transaction n'a pas été rendu public. "Mais c'est un transfert record pour le PSV", a précisé le directeur général du club néerlandais, Marcel Brands, cité dans le communiqué.





Des médias avancent une somme de 50 millions d'euros.