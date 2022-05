Collecte de fonds pour des enfants malades : Gana Gueye réunit toutes les stars du PSG

Idrissa Gana Gueye et les stars du PSG

Idrissa Gana Gueye a réuni, jeudi, Messi, Mbappé, Neymar, bref toutes les stars parisiennes et de nombreuses personnalités, pour assister au gala de son association « For Hope » ( pour l'espoir) dans le VIIIe arrondissement de la capitale française.





Le milieu de terrain sénégalais et son association ont organisé cette soirée de gala afin de récolter des fonds pour soutenir les jeunes touchés par le cancer et le VIH au Sénégal. Les maillots de Mbappé et Messi, un ballon de la finale de la Coupe d'Afrique de nations, une paire de crampons de Sadio Mané et des lunettes de Gims ont été mis aux enchères, ainsi que d'autres objets.





240 000 euros pour une statue de Richard Orlinski, 220 000 euros pour un tableau… L’association « For Hope », cofondée il y a un an par Idrissa Gueye, a fait un carton à Paris.





A noter que la vente aux enchères a débuté vers 22 heures, sans les Argentins Messi, Di Maria ou Paredes, déjà partis. Ils ont laissé l’opportunité à Neymar de remporter un ballon de la finale de la Can signé par tous les vainqueurs sénégalais, dont Idrissa Gueye.





Des maillots de Kylian Mbappé ou Lionel Messi étaient aussi en vente, tout comme un maillot de Karim Benzema et du Real Madrid. Une tunique de Marco Verratti a été vendue 15 000 euros. L’un des gros lots, une statue d’un gorille signée Richard Orlinski, est parti au domicile de Presnel Kimpembe contre 240 000 euros.





Mbappé et Neymar se sont aussi « battus » pendant plusieurs minutes pour un tableau finalement parti contre 220 000 euros dans les mains d’un chef d’entreprise.