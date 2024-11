Combat avec Ngannou : Reug Reug snobe Aziz Ndiaye

Pour espérer monter le combat MMA Francis Ngannou-Reug Reug, Aziz Ndiaye devra probablement relever le niveau des cachets qu’il a déclaré être prêt à proposer. Aux yeux du combattant sénégalais, la somme de deux milliards de francs Cfa que ce dernier a agitée pour les deux champions ne reflète pas sa valeur marchande, encore moins celle du Camerounais. «Les cachets qu’il propose ne sont pas fameux», a déclaré le Thiaroyois, récent vainqueur du titre de champion du monde ‘One championship’, dans des propos repris par Record.



Reug Reug d’expliquer, dans le même journal : «Ngannou a touché plus de 5 milliards de francs Cfa lors de son dernier combat. Donc, il n’acceptera pas de combattre pour un cachet inférieur. Donc, j’ai peur que Aziz Ndiaye ne puisse pas matérialiser ce combat.»



Les chances de l’ancien promoteur de lutte seraient d’autant plus minces, aux yeux de Reug Reug, qu’un promoteur intéressé par l’affiche opposant les combattants sénégalais et camerounais, aurait déjà placé la barre très haut. «Il y a un Espagnol qui a proposé de payer 15 millions de dollars (9,2 milliards F Cfa) pour mon combat contre Ngannou, révèle le Thiaroyois. Et j’ai espoir que cela va se faire. Je gagnerai 5 millions (un peu plus de 3 milliards F Cfa), Ngannou 10 millions (6,1 milliards F Cfa).»



Malgré ces montants importants agités, le combat Reug Reug-Francis Ngannou semble loin d’être monté. Les combattants du continent ne sont pas dans le viseur du Camerounais, dit-on. «Ngannou ne préfère pas affronter un Africain pour l’heure. Il préfère plutôt élever l’Afrique au sommet du MMA mondial», renseigne Reug Reug, qui l’a rencontré à Dubaï après le combat qui lui a donné le titre de champion du monde «One championship».



Toutefois, le lutteur sénégalais se fixe un objectif intermédiaire : «Mon prochain défi, c’est de défendre mon titre avant d’affronter Ngannou. Mais je suis optimiste.»