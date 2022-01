Combat Balla Gaye 2 / Bombardier : Plus de 1500 policiers mobilisés,18 individus interpellés, 30 motos immobilisées

A l'occasion du combat de lutte opposant Balla Gaye 2 à Bombardier, la police nationale a sorti, hier samedi, la grosse artillerie pour assurer le maintien de l'ordre.



A cet effet, plus de 1500 éléments et 304 véhicules dont 04 blindés ont été déployés sur le terrain en vue de réussir ce pari selon des sources de Seneweb. Ainsi, cet impressionnant dispositif sécuritaire a fait dissuader les agresseurs et autres délinquants qui étaient obligés de rentrer bredouilles.



A l'issue de ce combat, 18 individus ont été interpellés pour diverses infractions dont 7 pour Vérification d'identité, 05 pour vols avec violence, 04 pour Ivresse Publique et Manifeste.



Selon des sources de Seneweb, deux (2) dealers à bord d'une moto sont tombés, avec 500 grammes de chanvre indien, dans les filets de la police nationale.



En effet, le commissaire central de Dakar intérimaire, Mandjibou Léye (Commissaire Central de Guédiawaye) avait pris les devants pour parer à toute éventuelle agression à bord des moyens roulants. Ainsi, 30 motos ont été immobilisées à l'occasion d'un contrôle de routine.



La police nationale a réussi à repousser les délinquants avant et après ce combat de lutte. Au grand bonheur du monde de la lutte qui s'est déplacé à l'arène nationale sans crainte. Également, les policiers en compagnie du commissaire de Pikine Arona Bâ, ont escorté les convois des deux lutteurs à la fin du combat pour éviter une éventuelle altercation entre supporters.