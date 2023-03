Combat contre Gris Bordeaux : le CNG écrit au camp de Ama Baldé

À la suite de sa blessure, une semaine avant son combat contre Gris Bordeaux, Ama Baldé avait bénéficié d’un repos médical de 30 jours (6 janvier au 5 février). Au terme de cette indisponibilité, le camp du Pikinois devait déposer un certificat de guérison au niveau du CNG, qui en avait fixé la durée.



Mais depuis lors, rien. Malgré une lettre-relance du patron de l’instance, Bira Sène, envoyée au manager du lutteur, Abdou Bakhoum.



Dans une nouvelle correspondance adressée au même destinataire, reprise par Les Échos, CNG invite ce dernier à «accompagner (son poulain) auprès du président de la Commission médicale du CNG pour des examens médicaux et une suite à donner». Pour justifier sa recommandation, Bira Sène invoque le «devoir (de Ama Baldé) de respecter (ses) obligations contractuelles envers le promoteur pour la tenue du combat contre Ibrahima Dione dit Gris Bordeaux».



Le camp de Ama Baldé dispose de huit jours pour s’exécuter. Le patron de la lutte au Sénégal prévient que si le Pikinois ne se rend pas à la commission médicale du CNG, il sera «dans l’obligation de déduire que (le fils de Falaye Baldé) est déjà guéri et une date du combat sera fixée dans les plus brefs délais».