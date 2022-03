Combat du 27 mars prochain : Eumeu Sène menace de foudroyer Bombardier

"Les coups de Bombardier ne peuvent pas m'ébranler. C'est à lui de faire très attention", "Je vais battre à nouveau Bombardier", car je suis prêt sur tous les plans", "Ce dont je suis sûr, c'est que Bombardier va encaisser des coups", "Le choc aura lieu au milieu de l'arène et que personne ne s'attende à un match nul"...



Ce sont là, entre autres, quelques unes des phrases prononcées, hier, par l'ancien Roi des Arènes et tête de file lde l'écurie Tay Shinger, lors de son One man show, dans un stade Alassane Djigo plein à craquer.



Face à ses thuriféraires et autres fans, rapporte en chœur la presse du jour (L'As Les Échos, L'Observateur...), Eumeu Sène, toutes griffes dehors, a bandé les muscles lors, de son open press. Rendez-vous le 27 mars prochain à l'Arène nationale.