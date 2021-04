Combat Modou Lô : "Corrigé ko, doumeu ko, daan ko" (Fans d'Ama Baldé)

Le combat entre Modou Lô et Ama Baldé s'annonce d'ores et déjà épique.Les fans du fils de Falaye Baldé donnent le ton et assignent une mission à leur poulain."Corrigé ko, doumeu ko, daan ko", ont-ils demandé à Ama, rapporte Sunu Lamb.