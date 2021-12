Combat Siteu-Papa Sow : Les lourdes sanctions du CNG sont tombées

Le Comité national de gestion (CNG) de lutte qui a statué sur les débordements du 5 décembre dernier, lors du combat annulé entre Siteu et Papa Sow, a rendu son verdict.



Et, les sanctions sont très lourdes. Le batteur de Siteu, qui avait agressé Papa Sow, a été suspendu pour 15 ans ferme.



Sunu Lamb, qui donne l'information, révèle que Siteu a été délesté de la somme de 500 000 Fcfa pour réparation de chaises saccagées.



Des accompagnateurs de Papa Sow, Franc et Gora Sow, sont suspendus 6 mois, dont 1 mois ferme.



Quant au lutteur Papa Sow, rapporte toujours le quotidien sportif, il écope d’un avertissement ferme.