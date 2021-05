Comment Balla Gaye 2 prépare ses 3 combats

Le "Lion de Guédiwaye" a pris la direction de la France pour préparer ses prochains combats.



Balla Gaye 2 doit affronter Bombardier le 31 juillet prochain, Boy Niang le 2 janvier prochain et ensuite Gris Bordeaux.



Le fils de "Double Less" a voyagé, hier, à bord d’Air France, pour se rendre à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) de Paris où il prendra ses quartiers.



D'après L’Observateur. Il sera entraîné par quatre coaches professionnels (boxe, lutte gréco-romaine, préparation physique et musculation).