Comportement des ultras du PSG : « Un mauvais signal » selon le ministère des Sports

L'entourage de la ministre des Sports Roxana Maracineanu déplore le comportement des ultras du PSG qui n'ont pas respecté les règles de distanciation sociale lors du match de préparation face à Waasland-Beveren (7-0), vendredi.







L'attitude des supporters du PSG, qui n'ont pas respecté les consignes sanitaires de distanciation sociale en tribune Auteuil, vendredi soir, lors du match de préparation des Parisiens face à Waasland-Beveren (D2 belge, 7-0) au Parc des Princes, n'en finit pas de faire des vagues. Dans un communiqué, l'Association nationale des Ligues de sport professionnel « déplore le comportement de certains supporters » et « appelle l'ensemble des spectateurs et des groupes de supporters à la responsabilité et aux respects des consignes sanitaires ».









Dans un courrier adressé à la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, le président de la LNR Paul Goze a manifesté sa colère, sa consternation et son inquiétude face à de tels agissements, jugés irresponsables.









La hausse de la jauge compromise ?





Ces images ont aussi irrité le ministère des Sports, rapporte RMC Sport, citant l'entourage de la ministre : « Ce retour des supporters au stade est une bonne chose mais de telles imprudences sont un risque pour la santé des supporters et un préjudice pour tous les sports car cela donne un mauvais signal. »





Alors que le coronavirus circule plus intensément en France, ces images ne plaident en effet pas pour une hausse de la jauge des spectateurs dans les stades (5 000 personnes) à laquelle travaillent de concert les instances et le gouvernement en coulisses.